Koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran Trump'tan yeni video mesaj

Trump'ın videodaki açıklamalarından satır başları şöyle:

- Çok daha iyi hissediyorum. Beni bir an önce geri getirebilmek için çok çalışıyoruz. Geri dönmem gerekiyor. Çünkü Amerika'yı 'yeniden harika' yapmamız gerekiyor hala. Bu konuda çok iyi iş çıkarıyoruz. Fakat hala atılması gereken adımlar var. Bu işi bitirmek zorundayız. Yakın zamanda geri döneceğimi düşünüyorum.

- Seçim kampanyasını tıpkı başladığımız şekilde olduğu gibi bitirmek zorundayım. Elde ettiğimiz bazı sayılar var, bunlarla gurur duyuyoruz. Fakat bu, başa gelen bir olay, ki dünyada milyonlarca kişinin başına geldi. Ben onlar için mücadele ediyorum. Yalnızca ABD’de değil, tüm dünyadakiler için mücadele ediyorum. Koronavirüs, ya da adına ne derseniz, bunu yeneceğiz. Birçok şey yaşandı.

- Şu anda aldığım ve daha diğer bir çok terapötiklere bakacak olursanız, bunlar birer mucize gibi görünüyor. Doğrusunu isterseniz bunlar birer mucize. Bazıları bunu söylediğim için beni eleştirdi. Ancak mucize gibi görünen, Tanrı'dan gelen şeyler var.

- Daha iyi hissetmeye başladığımı söylemek istiyorum. Önümüzdeki birkaç günün protokolünü bilmiyoruz ancak zannediyorum gerçek test bu günler olacak. Önümüzdeki bir-iki gün içerisinde neler olacağını göreceğiz.

Wait, what happened here after the word "therapeutics"? pic.twitter.com/6tkBkreJTk — Holly Figueroa O'Reilly (@AynRandPaulRyan) October 3, 2020

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hastalığının nasıl ilerleyeceğini hep beraber göreceklerini belirten Trump, özellikle parti gözetmeksizin ABD’de ve ardından dünya liderlerince kendisine yapılan desteğe ve gönderilen mesajlara teşekkür etti.

Beyaz Saray’da kalıp köşesinde sakince oturarak hastalıktan korunabileceğini ve böyle bir fırsatı olduğunu söyleyen Trump “Ancak bunu yapamam, Açık olmalıyım Burası ABD. Burası dünyadaki en büyük ve güçlü ülke. Bir odada kapalı güvende kalıp, ne olacaksa olsun diyemezdim” dedi. Bir lider olarak problemlerle karşılaşmak zorunda olduğunu belirten Trump, “odada oturarak büyük bir lider olamazsınız” dedi.

Melanie Trump’ın da sağlığının yerinde olduğunu belirten Trump, kendisinden daha genç olan eşinin virüs konusundaki bilgiler dahilinde istatiksel olarak risk grubunda olmadığını ifade etti.

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