Komplocu 'QAnon' grubu Facebook ile Instagram'da da yasaklandı: Trump'ın pedofillerle mücadele ettiğine inanıyorlar

Facebook, komplo teorisi grubu QAnon'a ait grupları ve içerikleri Facebook ve Instagram'dan kaldırmaya başladığını açıkladı.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, aşırı sağcı QAnon grubunun 'tehlikeli' olarak nitelendirildiği ve grupla alakalı Facebook sayfaları ile gönderilerin kaldırılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın şeytana tapan pedofillerle mücadele ettiğini iddia eden grubun gönderileri aynı zamanda Instagram'da da kaldırılacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Facebook gruplarını, sayfalarını ve Instagram hesaplarını kaldırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, gruba ait bütün hesapların ve içeriklerin kaldırılmasının zaman alacağı ve işlemin birkaç hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği de öğrenildi.

Daha önce de, QAnon'a ait 2 bine yakın Facebook grubu ve 10 binden fazla Instagram hesabı kısıtlanmıştı. Aynı şekilde, Twitter da gruba ait içerikleri dolaşıma sokan hesapları kapatmıştı.

'Mesajlaşma yöntemleri çok hızlı değişiyor'

Facebook'tan yapılan açıklamada ayrıca, QAnon üyelerinin mesajlaşma yöntemlerinin 'çok hızlı bir şekilde değiştiğini ve hızla yayıldığı belirtilerek "Şiddeti öven ve destekleyen QAnon içeriğini kaldırmış olsak da, batı kıyısındaki orman yangınlarının belirli gruplar tarafından başlatıldığına dair son iddialar da dahil olmak üzere farklı QAnon içerikleri de gördük" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, QAnon üyelerinin, yapılan kısıtlamalara karşı çeşitli 'önlemler' alarak 'çocuk güvenliği' ve koronavirüs kısıtlamalarını eleştiren topluluklar gibi başka Facebook gruplarına dahil olma yolunu seçtikleri tespit edildi. Grup ayrıca, kendilerini ifade eden 'Q' kısaltması yerine 'cue' (işaret) ifadesini kullanmaya başlamıştı.

Araştırmacılar, son QAnon gönderilerinin ABD seçimleri ve koronavirüs hakkında yanlış bilgiler yaydığını, hatta Trump'ın 'gizli tutuklamaları düzenlemek için' Kovid-19'a yakalanmış gibi yaptığını iddia ettiklerini aktardı.

FBI tarafından 'potansiyel bir yerel terörizm kaynağı' olarak sınıflandırılan QAnon, Trump yönetiminden biri olduğunu iddia eden 'Q' lakaplı anonim bir internet kullanıcısı tarafından yönlendiriliyor. Grubun temel iddiası ise, Trump'ın önde gelen Demokratları ve Hollywood elitini içeren devasa bir pedofil çemberine gizlice baskı uyguladığı yönünde.