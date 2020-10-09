ABD’den Rusya'nın bir komşusuna daha F-35 satışı için onay

Finlandiya’nın 64 adet beşinci nesil F-35 Lightning II savaş uçağı için yaklaşık 12.5 milyar dolar ve 50 adet F/A-18E savaş uçağı, 8 adet F/A-18F ve 14 adet EA-18G elektronik harp uçağı için de 14.7 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Rusya’nın komşularından Norveç ve Japonya daha önce ABD ile beşinci nesil F-35 savaş uçakları satın almıştı. Polonya ise bu uçakların tedariki için bu yılın ocak ayında sözleşme imzalamıştı. Üretiminde kısmen yer alan İngiltere ve bir dizi Avrupa ülkesinin yanı sıra İsrail ve Avustralya da F-35’lere sahip diğer ülkeler.