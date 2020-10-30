Yandaş şöhretlerden Trump'ı desteklediği için İblis'e teşekkür eden video

'Troll Başkan'ın hedefindeki kesim, intikamını 'video şakasıyla' aldı. Trump taraftarı ünlüler, Hindistan kökenli ABD'li komedi yazarı Abedi tarafından işletildi. Cumhuriyetçi Partili şöhretlerin Trump'ı desteklediği için İblis'e teşekkür ettikleri videolar, Somali kökenli ABD'li vekil Omar'ın diline düştü.

ABD'de Demokat Partili Müslüman kadın milletvekili Ilhan Omar, kendisine sürekli sözlü saldırıda bulunan 'Troll' Başkan Donald Trump ile taraftarlarından intikamını şakayla karışık aldı.

Komedi yazarı Ali-Asghar Abedi tarafından işletilen Trump taraftarı ünlülerin ABD Başkanı'nı desteklediği için İblis'e teşekkür ettikleri videolar, Somali göçmeni kökenli ABD'li vekil Omar tarafından şu mesaj eşliğinde paylaşıldı:

"Aman Tanrım, çok çaresiz ve ahmaklar. Trump'ı desteklediği için 'İblis'e (Arapça Şeytan'ın adı) teşekkür eden Trump yandaşlarını izleyin."

Omg, they are so desperate and gullible. Watch as Trump surrogates thank "Iblis" (Satan's name in Arabic) for supporting Trump 🤣pic.twitter.com/noM9mW62HZ — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 30, 2020

İblis'e teşekkür eden, Trump'ın 'Amerika'yı yeniden muhteşem yapmak' (MAGA) şiarındaki rolünü öven videolar çekenler arasında Trump'ın eski kampanya yöneticisi Corey Lewandowski, Fox News sunucusu Tomi Lahren, Trump'ın eski danışmanı Sebastian Gorka, eski Arizona şerifi Joe Arpaio gibi kişilikler var.

3 Kasım ABD başkanlık seçimine gidilirken 31 Ekim Cadılar Bayramı'nın öncesinde çekilen Trump için İblis'e şükran videolarının gerisinde komedi yazarı Ali-Asghar Abedi'nin parmağı var.

Klipi Twitter'da "MAGA-kafalar Trump'ı desteklediği için İblis'e tezahürat yapıyor. Anlamadıkları şey, İblis'in Arapça Şeytan olduğudur" mesajıyla paylaşan Abedi, Trump yandaşlarına bu videoları şöhretlerin ücret karşılığı belli bir kişi için özel mesajlar hazırladıkları Cameo uygulaması aracılığıyla çektirdi.

Bu, Abedi'nin Cumhuriyetçileri ters köşeye yatırdığı ilk işletmesi değil.

Ağustos ayında 28 yaşındaki Fox News sunucusu Tomi Lahren, Trump'ın Hindistan kökenli taraftarları için çektiği videoda "Başkan Trump baykuş kadar bilge, ya da sizin Hintçede dediğiniz gibi ullu kadar bilge" dedi. Ancak Hintçede ullu kelimesi gerzek gibi bir anlama geliyor.

Abedi'nin işlettiği bir diğer isim olan silah hakları savunucusu ve sosyal medya şöhreti Kaitlin Bennett, Trump'a destek açıklarken ABD Başkanı'ndan 'p..t' diye söz etmişti.