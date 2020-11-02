RT'ye röportaj veren Trump'ın Kovid-19 danışmanı Atlas özür diledi

Twitter hesabından açıklama yapan Atlas, "Kısa süre RT'ye bir röportaj verdim ve onların yabancı ajan olarak kayıtlı olduğunun farkında değildim. Röportajı verdiğim için pişmanlık duyuyorum ve benden faydalanılmasına izin verdiğim için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Atlas, ABD'yi savunmak için çok çalışan ulusal güvenlik topluluğundan özellikle özür dilediğinin altını çizdi.

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us. — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) November 1, 2020

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RT'de yayınlanan 'Going Underground' programı için 27 dakikalık bir röportaj veren Atlas, Beyaz Saray'ın Kovid-19 salgınıyla mücadelesini değerlendirmişti. Atlas, uygulanan sokağa çıkma yasağının etkili olmadığını ve insanları öldürdüğünü belirtmişti.

Maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin sinir hastası çocuklardan oluşan bir nesil ortaya çıkardığını iddia eden Atlas, haziranda 18-24 yaş aralığındaki her 4 ABD'liden birinin sokağa çıkma yasağı yüzünden kendini öldürmeyi düşündüğünü öne sürmüştü.

Atlas, Bill Gates tarafından 'sözde uzman' olarak nitelenirken Kovid-19'la mücadele ekibinde yer alan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci Atlas'la arasına mesafe koymuştu.