Bill Gates: Kovid-19 sonrası bile iş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun

Kovid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen ABD'li milyarder Bill Gates, "İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun" mesajı vererek salgının bitmesi halinde bile insanların yaşamı eskisi gibi olmayacağını söyledi.

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), salgın sona erdikten sonra bile insanların seyahat alışkanlarını ve çalışma şeklini temelden değiştireceğini söyledi.

The New York Times’ın düzenlediği DealBook Konferansı'nda Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Gates, “Tahminim, iş seyahatlerinin yüzde 50'sinden ve ofisteki günlerin ise yüzde 30'undan fazlası ortadan kalkacak" dedi.

Bill Gates says more than 50% of business travel will disappear in post-coronavirus world https://t.co/T3RKC9BlbX — CNBC (@CNBC) November 17, 2020

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Pendeminin iş dünyasında bırakacağı en büyük değişimin iş seyahatlerinde olacağını anlatan Gates, evden çalışmanın artık daha uygun hale geldiği için iş seyahatleri ciddi oranda azalacağını öngördüğünü söyledi.

Ancak Gates'e göre bu, şirketlere göre farklılık gösterebilir ve bazı şirketlerin diğerlerine göre yüz yüze görüşmeleri azaltma çabaları diğerlerine göre daha fazla olabilir.

'Bir şekilde gideceğiz ama çok daha az'

Kısa bir süre önce koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu duyurulan aşıyı geliştirdiğini açıklayan BionTech’in de aralarında olduğu aşı çalışması yapan şirketlerin hisselerine önemli miktarlarda yatırım yapan Gates, “Bir şekilde ofise gideceğiz, bir şekilde iş seyahatleri de yapacağız. Ancak bu önemli ölçüde daha az olacak" dedi.

Geçen aylarda Bill Gates’in bu tahminini destekleyen raporlar da yayınlanmıştı.

Bank of America, ekim ayında paylaştığı araştırmada ise iş seyahatlerinin 2023 yılının sonlarına ve hatta 2024 yılına kadar toparlanması olası görünmediğini açıklamıştı.