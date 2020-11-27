Trump seçimden sonra golfte de hayal kırıklığı yaşadı

Kasım ayına seçim yenilgisiyle başlayan Donald Trump dünkü Şükran Günü'ne de iyi başlamadı.

2020 seçimi tartışmaları sırasında sık sık golf oynarken görülen Trump, dün de Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'ndeydi.

Trump, golf atışlarından birinde topu suya kaçırınca yaşadığı hayal kırıklığı yüzüne yansıdı.

ABD Başkanı, bir başka atışında da deliği tutturamayınca, "Kahretsin, bu lanet deliklerden nefret ediyorum" diye isyan etti.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ailesi, daha önceki yıllarda olduğu gibi Şükran Günü'nü Florida'daki Mar-a-Lago'daki evlerinde geçirmek yerine Beyaz Saray'da kaldı ve tatili burada kutladı.

Joe Biden'dan daha az oy alarak seçimi kaybetmesine rağmen Trump, yenilgiyi kabul etmedi. Seçimden sonra hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Trump, dün Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söyledi.