Time dergisi, 'en kötü yıl 2020'nin üstüne çarpı koydu

ABD'de yayımlanan Time dergisi, son sayısının kapağında '2020' yazısının üstüne çarpı işareti koydu, 'bugüne kadarki en kötü yıl' seçti. Dergi kırmızı çarpı işaretini ilk defa Nazi lideri Hitler’in ölümü için kapağında kullanmıştı.

1923 yılında kurulduğundan beri kapağında çarpı (X) işaretini sadece 5 kez kullanan Time dergisi, aynı işareti kullanarak 2020’yi 'en kötü yıl' ilan etti.

Time, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Time'ın yeni kapağı 2020 bizi sınırlarımızın ötesinde bir teste tabi tuttu. Bu korkunç yıldan sonra nereye gideceğiz" yorumu yaptı.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

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Dergi, daha önce 1945 yılında Nazi lideri Adolf Hitler'in ölüüm için kapağında kırmızı X işareti ve ardından aynı yılda Asya’da devam eden 2. Dünya Savaşı'nın sora erdiğini belirtmek için Japonya'nın yükselen güneşinin üzerine siyah X koymuştu.

Kırmızı çarpı işareti Irak'ın asılan devrik lideri Saddam Hüseyin, El Kaide'nin Irak lideri Ebu Musab el Zerkavi ve ABD'nin operasyonla öldürdüğünü açıkladığı Usame Bin Ladin için kullanılmıştı.

'Daha kötüsü olmuştu ama şu an hayatta olanlar buna benzer bir şeye şahit olmadı'

Dergi, ABD tarihinde daha kötü yılların yaşandığını, dünya tarihinde de savaşlar ve 1929'da başlayıp 1930'lu yıllar boyunca devam eden Büyük Buhran gibi kötü yıllar olduğunu not düştü. Ama dergiye göre şu an hayatta olanların çoğu 2020'ye benzer bir yıla daha önce hiç şahit olmadı.

Time'ın sinema eleştirmeni Stephanie Zacharek, insanların 'doğaya ne kadar ihanet ettiğimizi doğrulayan doğal afetlerin tekrarlanması, fanteziler temelinde çekişmeli geçen seçimler, neredeyse gezegendeki herkesin hayatını altüst eden, 1.5 milyon insanın hayatını bitiren ve muhtemelen bir yarasayla ortaya çıkan bir virüse' hazırlıklı olmadıklarının altını çizdi.

‘En kötü şeyi şiddetlendirilmiş çaresizlik hissi’

Zacharek, bu yıl en sinir bozucu şeyin, siyasetçiler tarafından verilen kafa karıştırıcı ve genel olarak diğer yetkililerinin açıklamalarıyla çelişen bilgilerle şiddetlendirilmiş çaresizlik hissinin olduğunu vurguladı.

Time’a göre 2020 yılının tek felaketi sadece pandemi değildi, aynı zamanda Avustralya ve Kaliforniya'da çıkan orman yangınlarının yanı sıra birçok değerli isim de bu sene hayatını kaybetti.

To lose these people is a reminder of the fragility of life, and a reminder to take care of one another to the best of our ability.



Here, TIME pays tribute to those who left us in 2020 https://t.co/kTlPCxQeOm — TIME (@TIME) December 8, 2020

​2020’de ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg, Marvel serilerinde 2016-19 döneminde Black Panther (Kara Panter) karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan Chadwick Boseman ve helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant gibi önemli isimlerin öldüğünü hatırlatan Zacharek, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd'i ve ardından gelen adalet protestolarına hatırlattı.

'İyimserlik, ABD'lilerin en saçma ve en büyük özelliği'

Bununla birlikte Zacharek, 2020'nin hikayesini pozitif bir sonla kapatmayı tercih edip "Biz ABD'liler iyimserliğimizle tanınıyoruz" diyerek ‘bunun en saçma ve aynı zamanda en büyük özellik’ olduğunu ifade etti.