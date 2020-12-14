ABD, Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle uygulanacak CAATSA yaptırımlarını internet sitesinden duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı'in yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Listede ayrıca, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor.

CAATSA yaptırımlarının açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin SSB'sine uygulanan yaptırımlar, ABD'nin CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020

Yaptırımlar neleri içeriyor?

Pompeo, yazılı açıklamasında yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyeceğini söyledi. "Yaptırımlar, SSB'ye tüm ABD ihracat lisansı ve yetkisinin yasaklanmasını, SSB Başkanı ve diğer SSB çalışanlarının mal varlıklarına el konulmasını ve vize kısıtlamasına dahil edilmesini kapsıyor" ifadelerini kullanan Pompeo, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD, birçok vesile ile Türkiye'ye S-400 alımının ABD ordusunun teknolojisini ve personelini tehlikeye atacağı, Rusya'nın savunma sektörüne ek fon sağlayacağı ve Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine erişim sağlayacağı konularında uyarıda bulunmuştur. Ancak buna rağmen Türkiye, alternatifleri bulunmasına rağmen S-400 satın alma ve test etme konusunda kararlı davranmıştır."

Türkiye'nin bu adımının, F-35 programından çıkarılması ile sonuçlandığına işaret eden Pompeo, CAATSA yaptırımlarını uygulama konusunda kararlı olduklarını belirtti.

"Türkiye'yi S-400 sorununu derhal ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" diyen Pompeo, 'S-400 alımının Amerikan askeri teknolojisinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atacağı' yönündeki görüşlerini Türkiye'ye 'en üst seviyede' ilettiklerini söyledi. Türkiye'yi 'değerli' bir müttefik olarak niteleyen ABD'li bakan, Ankara'nın Washington için önemli bir bölgesel güvenlik ortağı olduğunu, ABD'nin savunma alanındaki işbirliğini sürdürmek istediğini de belirtti.