Pompeo: Siber saldırı konusunda Çin, Rusya'dan daha aktif

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki kurum ve şirketlere ait sunuculara saldırı girişimleri konusunda Çin’in Rusya’dan çok daha aktif olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, SiriusXM radyosuna açıklamasında "Rusların sürekli olarak Amerikan devlet kurumlarına ve şirketlerine ait sunuculara sızmaya çalıştığı ötesinde bir şey söyleyemem. Aynısını, hatta daha fazlasını Çin Komünist Partisi ve ayrıca Kuzey Kore tarafından görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Pompeo, gizli bilgilerin korunabileceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi'nin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurmuştu.

Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin cumartesi günü konuya ilişkin acil toplandığı belirtilmişti.

Öte yandan Washington Post gazetesi, söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan bilgisayar korsanlarının olduğunu öne sürmüştü.

Rusya’ya yöneltilen suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce ABD’ye siber güvenlik alanında iş birliği teklif ettiğini hatırlatmıştı.