ABD Dışişleri yetkilisi Palmer: Türkiye için NATO'yla ilişkiler Rusya'yla ilişkilerden daha önemli

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, stratejik çıkarlar ele alındığında Türkiye için Batı ve NATO ile ilişkilerin Rusya'yla ilişkilerden daha önemli olduğunu savundu.

Palmer, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımları değerlendirdi.

Türkiye'yle Ankara-Washington ilişkilerinin pekiştirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Palmer, Ankara'nın savunma ve güvenlik alanında Rusya'yla ilişkilerden ziyade Batılı partnerlerle ilişkilerin Türkiye'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğini anlamasını sağlamak istediklerini ifade etti. Türkiye'nin stratejik çıkarlarının NATO müttefikleriyle iyi, azami ölçüde sağlam ortaklık kurulmasını öngörmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Türkiye'nin başta Afganistan ve Kosova misyonları olmak üzere NATO'ya yaptığı katkıları çok değerli bulduğunu da söyleyen Palmer, "Ancak Ankara'ya açıkça izah ettiğimiz gibi, S-400 alımı NATO müttefiki olarak Türkiye'nin yükümlülükleriyle tamamen çelişiyor" diye ekledi.