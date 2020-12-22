ABD Adalet Bakanı Barr: Son siber saldırıların arkasında Rusya var

ABD Adalet Bakanı Barr, ülkenin resmi kurumlarını ve şirketlerini hedef alan siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, ülke kurumlarını hedef aldığı belirtilen siber saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Barr, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Elimdeki bilgiye göre, Dışişleri Bakanı (Mike) Pompeo'nun, bunu Rusların yaptığının açık olduğu değerlendirmesine katılıyorum, ama bunun ötesinde konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya'nın ABD'deki resmi kurumlara büyük çaplı siber saldırılar düzenlediğinin 'oldukça net' olduğunu ifade etmişti.

Ancak daha sonra Başkan Donald Trump, saldırıların arkasında medyanın iddia ettiği gibi Rusya değil, Çin olduğunu savunarak saldırıların ölçeğinin medya tarafından abartıldığını açıklamıştı.

Suçlamaları reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın siber saldırılarla ilgisi olmadığını söylemişti.