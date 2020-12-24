Trump: İran'a dostça bir tavsiye, eğer Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a dostça bir tavsiye. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım" uyarısında bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne pazar günü roket saldırısı düzenlendiğini anımsatarak "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentileri duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaşan Trump, "İran'a dostça bir tavsiye. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım" dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne pazar günü 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

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