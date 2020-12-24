ABD, Rus otomobil üreticisi GAZ Group'a yaptırımları 13 ay erteledi

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün yayınladığı bir bildiride "Tüm işlemler ve eylemlere… 26 Ocak 2022 tarihi doğu yaz saatine göre 00.01’e kadar izin veriliyor" ifadelerine yer verildi.

Daha önce defalarca ertelenen bu tarih, 22 Ocak 2021'de doluyordu.

ABD, 2018’de Rus milyarder Oleg Deripaska ve kontrol ettiği şirketleri 'kara listeye' dahil etmişti. Bu listede yer alan isimlerin ABD'deki varlıklarına el konuyor, iş birliği yasaklanıyor.

Fakat Deripaska'nın En+ holdingindeki hissesini yüzde 44.95’e düşürmesi ve holding üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ile ABD Hazine Bakanlığı, 27 Ocak 2020 tarihinde En+ ve çatısı altında faaliyet gösteren Rusal ve Eurosibenergo şirketlerini yaptırım kapsamından çıkarmıştı.

Rus iş insanı ve Russkiye Maşini holdingi üzerinden kontrol ettiği GAZ Group, yaptırım listesinde kalmıştı.