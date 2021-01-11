Trump son ziyaretini Teksas'a yapmayı planlıyor: Sınır duvarının tamamlanmasını kutlayacak

Demokratlar kendisi hakkında azil soruşturması planlarken, Donald Trump'ın Teksas'ın Alamo ilçesine bir gezi planladığı öğrenildi.

Donald Trump, ABD başkanı olarak son ziyaretini Teksas'ın Alamo ilçesine düzenleyecek.

Ülkenin güney sınırında bulunan Alamo'da başkanlığı döneminde inşa edilen sınır duvarının tamamlanmasını kutlamak üzere bölgeye giden Trump, destekçilerinin ABD Kongresi'ni basması sonucunda istifa etmesi yönünde büyük baskıyla karşı karşıya.

Bu gezi, Trump'ın geçe çarşamba günü Kongre baskınıyla sonuçlanan mitinginin ardından kamuoyu önüne çıkacağı ilk ziyaret olacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Başkan Donald Trump'ın görevden alınması sürecini işletmemesi durumunda azil sürecine derhal başlayacaklarını açıklamıştı.

Kongre'de yaşanan olaylar sonucunda, Trump'ın siyaseten oldukça yalnızlaştığını söylemek mümkün. En yakın müttefiklerinden kurmay başkanı Mick Mulvaney, Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Trump'ın hükümetinden istifa eden isimlerden.

Bir Trump kampanya danışmanı ve başkanın kalan müttefiklerinden biri olan Jason Miller ise, söz konusu ziyareti Twitter hesabından paylaştı.

👍Trump to visit U.S.-Mexico border to laud border wall https://t.co/xR2fKiUhYw — Jason Miller (@JasonMillerinDC) January 10, 2021

​Trump'ın 2016 kampanyasının temel argümanlarından biri, Meksika sınırına duvar kurulması projesiydi.

Trump, kampanyası döneminde duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılalanacağını söylese de, maliyetin büyük kısmı ABD tarafından karşılandı.

Duvarın çoğu, halihazırda daha küçük engellerin bulunduğu alanlarda yükselirken, hükümet kısa bir süre içinde yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan onlarca kilometrelik çitlerin inşası için milyonlarca dolar harcadı.