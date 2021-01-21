ABD'den Dünya Sağlık Örgütü'ne teşekkür

Donald Trump'ın icraatlerini bir bir geri almaya başlayan Joe Biden yönetiminin baş tıbbi danışman olarak atadığı Dr. Anthony Fauci, koronavirüsle mücadeledeki küresel önderliğinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) teşekkür etti, ABD'nin maddi yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

Donald Trump'ın icraatlerini bir bir geri almaya başlayan Joe Biden yönetiminin baş tıbbi danışman olarak atadığı Dr. Anthony Fauci, ABD'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini düzeltmek için önemli bir adım attı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) küresel mücadeleye liderlik ettiği için DSÖ'ye teşekkür eden Fauci, DSÖ üyesi olarak kalmak istediklerini ve bunun getirdiği maddi yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

DSÖ'nün düzenlediği çevrimiçi programda konuşan Fauci, ABD'nin COVAX programına da katılacağını duyurdu. DSÖ; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, aşılara eşit şekilde ulaşabilmesi için Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nı (COVAX) başlatmıştı.

Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ilk basın toplantısını düzenlemiş ve ABD'nin yeni kararnamelerle DSÖ'ye döndüğünü belirtmişti.