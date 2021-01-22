ABD'de bazı bölgelere Moderna aşısı sevkiyatı ertelendi: Olması gerekenden daha soğuk bir ortamda muhafaza edilmişler

ABD'de Moderna aşılarının dağıtımını yapan McKesson şirketi, aşılardan bazılarının olması gerekenden daha soğuk bir ortamda muhafaza edildiği için sevkiyatlarının sekteye uğradığını açıkladı.

ABD'de Moderna aşılarının dağıtımını yapan McKesson şirketi tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatı planlanan bazı aşıların olması gerekenden daha soğuk bir ortamda muhafaza edildiğini açıkladı.

Şirket, Pazar günü nakliye sırasında uygun sıcaklıkları korumak için kullanılan bazı jel paketlerinin çok soğuk olduğunu ve pazartesi günü yapılması planlanan bazı sevkiyatları da sekteye uğrattığını söyledi ve yerlerine yenilerinin gönderileceğini açıkladı.

Toplamda 200 milyon doz dağıtılması planlanan aşıların kaç tanesinin etkilendiği belirtilmeyen açıklamada, yeni aşıların tedarikinin 24 saat içerisinde tamamlanacağı ifade edildi.

McKesson ayrıca, aşıların karantinaya alındığını ve uygulanabilir olup olmadıklarının belirlenmesini beklediklerini ve gecikmeden etkilenecek eyaletlerle ilgili olarak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile koordinasyon kurduklarını açıkladı.

Aşısı için Aralık ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden acil kullanım onayı alan Moderna ise, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.