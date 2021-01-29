Beyaz Saray'dan İran ile nükleer anlaşma konusunda 'kısıtlamaların genişletilmesi ve uzatılması' vurgusu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunda ellerinde bir zaman çizelgesi olmadığını belirterek "Başkan Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor" dedi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden yönetiminin seçim vaatlerinden biri olan İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesi konusunun sorulması üzerine Psaki "Ben anlaşmaya geri dönülmesi konusunda bir zaman çizelgesi veremem. Ancak tabii ki İran'ın nükleer anlaşmanın gerekliliklerine uyması lazım" ifadesini kullandı.

Psaki, daha önce de ifade ettikleri gibi ABD Başkanı Joe Biden'ın İran ile ilişkiler inşa etme konusunda şans gördüğünü aktararak "Biden, ABD'nin diplomasi yoluyla nükleer kısıtlamaları genişletmesi ve uzatması, İran'ın balistik füze programı ve bölgesel faaliyetleri de dahil endişe konularına temas edilmesi gerektiğine inanıyor" ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma konusunda, müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışacaklarını belirten Psaki, bu konuda ilerleme kaydedeceklerine inandıklarını kaydetti.

Çin ile ilişkiler gözden geçiriliyor

ABD'nin önceki başkanı Donald Trump döneminde, Çin ile imzalanan birinci faz ticari anlaşmanın geleceğinin ne olacağının sorulması üzerine Psaki, dış politika önceliklerin müttefikleri ve ortaklarıyla Çin konusunda iş birliği ve iletişim olduğunu belirtti.

Psaki, sadece ekonomi alanında değil, strateji ve güvenlik konusunda da kendilerine bir yol haritası çizeceklerini dile getirerek "Trump dönemindeki tüm politikaları gözden geçiriyoruz, buna Çin de dahil" yorumunu yaptı.

ABD'nin İran Özel Temsilciliği görevine, nükleer anlaşmanın mimarlarından Malley getirildi

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde dış politika uzmanlığı yapan, İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından Robert Malley'i, İran Özel Temsilcisi olarak atadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Anthony Blinken'in, "birçok görüşten, açık görüşlü uzmanlardan oluşan bir dış politika ekibi kurma" vizyonunu anımsattı. Obama döneminde danışmanlık yapan ve İran ile nükleer anlaşmanın mimarlarından olan Malley'in İran Özel Temsilciliği görevine atandığını bildiren Price, Malley'in özellikle İran ile nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunda çalışacağını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim sürecinde İran ile nükleer anlaşmaya bir an önce dönülmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Blinken, öncesinde bazı süreçler yürütülmesi ve anlaşmaya dönmek için acele edilmemesi gerektiğini belirtmişti.