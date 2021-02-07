Hamaney'in resti Biden'ı köşeye sıkıştırdı: Yaptırımları kaldırma sorusuna mim sanatıyla yanıt verdi

CBS'e mülakat veren ABD Başkanı Joe Biden, bugün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in çektiği reste dair sorularla sıkıştırılınca evet-hayır ve mimiklerle yanıt verme yoluna gitti.

Biden, mim sanatıyla, İran'la nükleer anlaşma müzakerelerine geri dönebilmek için yaptırımları kaldırmayacağı, yaptırımların kalkması için önce İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerektiği mesajını verdi.

Öncesinde bugün İran dini liderinden "Nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize geri dönmemizi istiyorlarsa, ABD, yaptırımları pratikte tamamen kaldırmalı ve biz de bunu teyit etmeliyiz. Eğer yaptırımların düzgün şekilde kaldırıldığını görürsek, o zaman nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi uygulamaya döneceğiz" açıklaması gelmişti.

Ayetullah Ali Hamaney, "Bu, İran'ın kesin politikasıdır ve ülke yetkilileri de bunun üzerinde görüş birliğine sahiptir" diye eklemişti.

CBS muhabiri Norah O'Donnell'ın bunu hatırlatıp 'İran'ı müzakere masasına geri döndürmek için yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı sorusunu Biden sadece "Hayır diye yanıtladı.

O'Donnell'ın 'bunun için ilkin İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekip gerekmediğini' sorması üzerine, Biden başıyla onayladı.

JUST IN — Biden says US won't lift sanctions to bring Iran to talks



“they need to stop enriching uranium first,” He sayspic.twitter.com/rpOZckdCl5 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 7, 2021

ABD Başkanı'nın bu minimal anlatımla tam ne demek istediği anlaşılamadı. Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu Obama yönetimi döneminde kotarılan 2015 tarihli nükleer anlaşma İran'a belli sınırlar içinde uranyum zenginleştirme hakkı veriyor.