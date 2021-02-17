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    Amy Cooper

    ABD'de 'Karen' davası düştü: Siyah erkek hakkında sahte şikayette bulunan beyaz kadının aldığı terapi yeterli görüldü

    © AP Photo
    ABD
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    New York Central Park'ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyah kuş gözlemcisini 'kendisini tehdit ettiği' yalanıyla polise şikayet eden Amy Cooper'ın davası düştü. Savcı, Cooper'ın aldığı beş seanslık terapinin ardından 'davranışlarında iyileşme gözlemlendiğini' belirtti. 

    Geçen yıl New York’ta Central Park’ta siyah bir kişiyi kendisini tehdit etmekle suçlayan beyaz kadına karşı açılan ve Manatthan'da görülen davada suçlamalar düştü. 

    Bölge Savcı Yardımcısı Joan Illuzzi-Orbon, Manhattan savcılarının, Cooper'ın sahte ihbar yaptığını itiraf ettiği duruşmanın ardından heyet tarafından yönlendirildiği psikolojik terapi programına katılımından memnun olduklarını, davranışlarında düzelme gördüklerini ve bu nedenle davanın düşürülmesine karar verdiklerini söyledi. 

    Orbon, davanın sonucunun 'ilk kez 'kötü davranış' suçuyla yargılananlar için alışılagelmiş bir standart' olduğunu belirtti. 

    Yargıç Anne Swern de Cooper'a sahte ihbar nedeniyle ceza verilmeyeceği kararı alındığını belirterek, dava dosyasını eyalet yasalarına uygun olarak kapatacağını söyledi.

    Ne olmuştu? 

    Irkçılık tartışmalarını körükleyen olay, Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından nefessiz bırakılarak hayatını kaybettiği gün olan 25 Mayıs 2020'de, New York Central Park'ta da gerçekleşmişti. 

    Köpeğini gezdiren beyaz kadın Amy Cooper ile kuş gözlemcisi siyah Christian Cooper arasında yaşanan olay, ülkedeki ''ırkçılık'' tartışmalarını gündeme getirmişti.

    ​Parkta kuşları izleyen Christian Cooper, köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper’dan park kuralları gereği köpeğine tasmasını takmasını istemiş, kadının itiraz etmesi üzerine birbirini tanımayan ama aynı soyismini taşıyan ikili arasında sözlü tartışma çıkmıştı.

    Siyah adamın çektiği video kaydında, beyaz kadının kendisini polisi aramakla tehdit ederek "Onlara Afro-Amerikan adamın hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeleri yer almıştı.

    Daha sonra polisi arayan kadının "parkta Siyah bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunması ve arama sırasında birkaç defa "siyah adam" ifadesine vurgu yaparak saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması tepki toplamıştı.

    Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra Siyah adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalmış, davranışından dolayı köpeği elinden alınmış ve işinden çıkarılmıştı.

    İlk duruşmada, Manhattan bölge savcısı Cy Vance Jr., Cooper'in ırkçı ve sahte bir şekilde raporlama yaptığını hatırlatarak, "Ofisimiz, bu davranışların faillerini sorumlu tutmak için davanın sonucunu takip edecektir" ifadelerini kullanmıştı. 

    'Karen' ne demek?

    İngilizce bir özel isim olan Karen, 'uygun' ya da 'gerekli' durumların dışarısında taleplerde bulunan, genellikle beyaz olmanın ayrıcalıklarını vurgulayarak diğer gruplara mensup bireyleri ötekileştirerek saldırgan tavırlar sergileyen orta yaşlı beyaz kadınlar için kullanılan bir terim olarak biliniyor. 'Karen' ismi sosyal medyada, özellikle 'bana müdürünü çağır' ifadesiyle özdeşleştiriliyor.

    Etiketler:
    George Floyd, Irkçılık, terapi, Central Park, New York, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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