ABD'ye 'Kaya' gibi başkan adayı: Dwayne Johnson 'Halk isterse seçimde yarışırım' dedi

Profesyonel güreşçilik döneminden kalma 'The Rock' lakabıyla anılan aksiyon filmleri yıldızı Dwayne Johnson, ABD başkanlığına adaylığını koymayı ciddi ciddi düşündüğünü belirtti. Ünlü aktör, çocukluğundan itibaren hayatını konu alan yeni dizide kendi yetişkinliğini canlandırırken, 2032'de başkanlık için yarışırken de gösteriliyor.

ABD'nin gelmiş geçmiş en başarılı profesyonel güreşçilerinden ve Hollywood'un en yüksek ücret alan aktörlerinden olan Dwayne Johnson, namı diğer The Rock (Kaya), halk isterse Beyaz Saray için yarışacağını söyledi.

'Nabız yoklayacağım'

Young Rock isimli kendi hayatını konu alan komedi dizisiyle ilgili röportaj veren Dwayne Johnson, "Eğer halk isterse gelecekte başkanlık için yarışmayı değerlendiririm. Bu cevabı verirken söylerken ciddiyim, kesinlikle şaka yapmıyorum" diyerek ekledi:

"Bu insanlara bağlı. Dolayısıyla bekleyeceğim, dinleyeceğim, nabız yoklayacağım, kulağımı zemine yaslayacağım."

The Rock for president? Dwayne Johnson says he would run for White House 'if the people want it' https://t.co/qYOd2dX2tJ — Sky News (@SkyNews) February 17, 2021

The Rock'ın başkan adaylığı, dizide 2032 seçimi için kampanya yürütürken gösterilmesi vesilesiyle gündeme geldi.

Dwayne Johnson'ın çocukluğundan esinlenen dizide ünlü güreşçi-aktörün daha genç hallerini Adrian Groulx, Bradley Constant ve Uli Latukefu canlandırıyor.

‘Tonight': Dwayne Johnson Runs for President in ‘Young Rock' https://t.co/BVPIjHMCXA pic.twitter.com/cNRoafFVWH — NBC Chicago (@nbcchicago) February 11, 2021

2017'de GQ'ya verdiği röportajda başkan adaylığı için "Gerçekten böyle bir ihtimal var" demiş olan The Rock, 2018'de Vanity Fair'e 2020 seçiminde yarımayı düşünüp vazgeçtiğini anlatmıştı.

Kasım 2020 seçimleri için eylülde yayımladığı videoda siyasi görüşünü 'Demokratlara da Cumhuriyetçilere de oy vermiş bağımsız ve merkezci' diye betimleyen The Rock, bunun 'on yıllardır düzenlenen en kritik seçim' olduğunu dile getirmişti ve 45. Başkan Donald Trump'ın yerine Beyaz Saray'e yerleşmiş bulunan Demokrat Partili Joe Biden'a destek açıklamıştı.

Would you vote for The Rock? Like... in a serious way not as a goof. https://t.co/g869fJeh4M pic.twitter.com/jK0vHyh1cZ — OutKick (@Outkick) February 17, 2021

Bu ay bir TV programında 2015-19 arasında başrolünde oynadığı komedi dizisi Ballers'ın hayranı olduğunu belirten Demokrat Parti'nin ilerici kanadından Senatör Elizabeth Warren'ı Young Rock dizisinin bir bölümünde boy göstermeye davet edip edilmediği sorulduğunda, The Rock, şu yanıtı verdi:

"İkinci sezon için geri dönecek kadar şanlıysak, o zaman davet edebiliriz. Bence bu olabilir. Hatta daha ileri gidebiliriz. Senatör Warren, Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile dostluğum var, dolayısıyla bunu dışlamıyorum."

Forbes'in 2019 ve 2020'de dünyanın en çok ücret ödenen aktörü olduğunu duyurduğu Dwayne Johnson'ın yıllık geliri 85 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.