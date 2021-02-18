Teksas'ta dondurucu soğuklar: 'Yalnızca güçlüler hayatta kalacak' diyen belediye başkanı istifa etti

ABD'de en az 21 kişinin hayatını kaybettiği kar, buz, yağmur ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülkenin ikinci büyük eyaleti Teksas'ta hâlâ milyonlarca kişiye elektrik verilemezken bir istifa haberi geldi. İstifanın sebebi ise tartışılan enerji altyapısı değil bir sosyal medya paylaşımı.

Colorado City Belediye Başkanı Tim Boyd, günlerdir süren elektrik kesintisi nedeniyle kendine alternatif ısınma yolları arayan ve duruma tepki gösteren insanları eleştirmek için Facebook hesabında bir paylaşım yaptı, "Bırakın da bazılarınızın duygularını inciteyim" diyerek söze başladı.

Texas in turmoil and no one is taking responsibility: 'We are in the middle of a humanitarian crisis' https://t.co/YfJPaiZlDS pic.twitter.com/2qpiDTt6R1 — Yahoo News (@YahooNews) February 18, 2021

​"Batın ya da yüzün. Size kalmış. Bu şehir ve bu ülke size hiçbir şey borçlu değil" diyen Boyd, 'zorlu zamanlarda' halkı desteklemenin yerel hükümetin görevi olmadığını savunup "Yardım dilenen insanlardan bıktım ve yoruldum" ifadesini kullandı.

Halkın içinde bulunduğu durumu 'sosyalist hükümetin bir ürünü' olarak gören Boyd, halka 'Birinin gelip sizi kurtarmasını beklemeyin' çağrısı yapıp "Yalnızca güçlüler hayatta kalacak" dedi.

Ardından bu paylaşımı silen ve yeni bir açıklamayla görevi bırakacağını söyleyen Boyd, kullandığı ifadeler için özür diledi. 'Gerçekten yardıma muhtaç olan yaşlıları ve diğer kimseleri üzmek niyetinde olmadığını' vurgulayan Boyd, laflarının 'kendi başlarının çaresine bakabilecek olmalarına rağmen bir şey yapmayan tembellere' yönelik olduğunu savundu.

Boyd eşinin de işten kovulduğunu ve ailesinin 'nefret dolu' mesajlar aldığını aktardı.