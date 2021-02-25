ABD Dışişleri: Ordu siyasete karışmamalı, Ermenistan demokrasisini destekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan'da ordunun siyasete karışmaması gerektiğini ve Ermenistan'ın demokrasisini desteklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ermenistan'dan ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısında bulunmasını ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Price, bugün düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'daki durumu çok yakından izlediklerini belirterek, ihtilafın tüm taraflarına itidal çağrısı yaptıklarını söyledi.

Ayrıca, tarafları gerilim ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ettiklerini kaydeden Price, "Temel demokratik ilkeyi; devlete bağlı silahlı kuvvetlerin iç siyasete müdahale etmemesi gerektiğini tüm taraflara hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, 'Ermenistan'ın demokrasisini' desteklediklerini de sözlerine ekledi.