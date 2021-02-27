Biden: Suriye'deki saldırıyla İran'a 'cezasız kalacak şekilde hareket edemezsiniz, dikkatli olun' dedik

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında dün Surily-Irak sınırında düzenlenen hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
İlgili soruya yanıt veren Biden, saldırının İran'a mesaj niteliğinde olduğunu kaydederek, "Onlara 'cezasız kalacak şekilde hareket edemezsiniz, dikkatli olun' mesajı verdik" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı'nın açıklaması, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) saldırıyı üstlendiği ve detaylandırdığı açıklamanın ardından geldi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, açıklamasında ABD güçlerinin dün Suriye'nin El Bukemal sınır kentinde düzenlediği saldırıda 'İran destekli milislere ait' olduğunu öne sürdüğü 9 binanın tamamen yok edildiğini, 2 binanın ise kullanılamaz hale getirildiğini kaydetmişti.
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