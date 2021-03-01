Beyaz Saray: Suudi Veliaht Prensi'ne gerektiğinde yaptırım uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz

Beyaz Saray, Kaşıkçı cinayeti raporunun Kongre'ye sunulmasının ardından bazı Suudi yetkililere yaptırım uygulanırken Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın muaf tutulması hakkında, Washginton'un gerektiğinde Veliaht Prens'e yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğu yorumunda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen hafta Kongre'ye sunulan ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nnın öldürülmesinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulduğu rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

Psaki, düzenlediği basın toplantısında Veliaht Prens'e neden yaptırım uygulanmadığı yönündeki soruya, "Elbette, kendi seçtiğimiz bir zaman ve türde harekete geçme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Sözcü, "Tarihsel olarak ABD, Demokrat ve Cumhuriyetçi başkanlar aracılığıyla diplomatik ilişkilerimizin olduğu ülkelerin hükümet liderlerini genellikle yaptırıma maruz bırakmamıştır" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratının hazırladığı raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise raporun açıklanmasının ardından başta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olmak üzere Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını söylemişti.