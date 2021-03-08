Oprah Winfrey: Archie'nin ten rengiyle ilgili endişeleri dile getiren Kraliçe Elizabeth ya da Prens Philip değil

Harry- Meghan Markle çifti, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılık kararları ve bu süreçte yaşadıkları zorluklarla ilgili Oprah Winfrey'ye verdikleri röportajda 'çocuklarının ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler' olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti. Winfrey, bu kişilerin Elizabeth ya da Prens Philip olmadığını açıkladı.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni arkalarında bırakıp ABD'ye yerleşen Harry- Meghan Markle çiftinin CBS kanalı için TV yıldızı Oprah Winfrey'le yaptıkları röportajda doğacak çocukları hakkında saraydan yapılan ırkçı söylemler damgasını vurmuştu.

"Hamileyken doğacak çocuğuma güvenlik sağlanmayacağı, unvan verilmeyeceğiyle ilgili konuşmalar yapıyorduk. Ayrıca ten renginin ne kadar koyu olabileceğiyle ilgili endişeler ve konuşmalar vardı" diyen Markle, bu kişilerin isimlerini ise açıklamamıştı. Markle ayrıca, 5 aylık hamileyken intiharı düşündüğünü söylemişti.

Röportajın yayımlanmasının ardından çocukları Archie'nin ten rengiyle ilgili endişelerin kimler tarafından dile getirildiği merak uyandırdı.

Oprah Winfrey, daha sonra yaptığı açıklamada, söz konusu ırkçılık içeren söylemlerin Kraliçe 2. Elizabeth ya da eşi Prens Philip'den gelmediğini açıkladı.

Ayrıca, röportajın bir bölümünde de Harry, İngiltere'yi terk etmelerinin en büyük nedenlerinden birinin de 'ırkçılık' olduğunu açıkladı.

Bunun için İngiltere'nin bulvar gazetelerini işaret eden Harry, "Birleşik Krallık'ın bağnaz olduğu düşünmüyorum, ancak maalesef bilgi kaynağı yozlaşmış, ırkçı veya önyargılıysa, o zaman toplumun geri kalanını da etkiliyor" dedi.

Bakandan açıklama: Toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok

Çocuk ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Vicky Ford da Sky News'te konuya ilişkin açıklama yaptı. Röportajı henüz izlemediğini belirten Ford, "Toplumumuzda ırkçılığa kesinlikle yer yok" diye konuştu.