Biden'dan Taliban'ı iktidara döndürecek plan: Taliban, hükümetin ve yasalarla anayasayı yapacak organların ortağı olacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Afganistan'a dayattığı yol haritası, Taliban için silah bırakması karşılığı iktidar paylaşımı öngörüyor. Geçiş hükümetinin ortağı olacak Taliban, yasalarla anayasayı yapacak organlarda yüzde 50 temsiliyet ve ilk seçimlerde milletvekili kotası alacak.

ABD'de 11 Eylül 2001 saldırılarını düzenleyen Kaide'ye Afganistan'da sığınak sağlayıp ABD'nin 2001 sonundan bugüne devam eden Afganistan işgalini tetiklemiş olan Taliban'a yeni ABD Başkanı Joe Biden tekrar iktidar olma şansı sundu.

Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Afganistan'a dayattığı yol haritası, 1996-2001 arası Afganistan'a şeriat yönetimi altında inanılmaz bir zalimlikle hükmetmiş Taliban için silah bırakması karşılığı iktidar ortaklığı öngörüyor.

This is appalling. @joebiden is offering the Taliban, who harbored Osama Bin Laden and al-Qaeda as they plotted the 9/11 attacks, a path back to power in Afghanistan. This is a policy of surrender to vicious Islamists with American blood on their hands. https://t.co/hHRXDdIWWF — Nile Gardiner (@NileGardiner) March 9, 2021

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye Taliban'la iktidar paylaşımı anlaşmasına varması için baskı yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a gönderdiği mektupta, anlaşmaya varılmazsa Afganistan'da bulunan 2500 ABD askerinin tamamını 1 Mayıs'a kadar çekme tehdidinde bulundu.

The Biden administration has proposed to the Afghan government that they enter an interim power-sharing agreement with the Taliban in a letter from Secretary of State Antony Blinken to President Ashraf Ghani https://t.co/5adJS93KbS — CNN (@CNN) March 8, 2021

Trump yönetiminin barış anlaşması imzaladığı, Biden yönetiminin iktidar ortağı yapmaya çalıştığı Taliban, 27 Mart'ta BM himayesinde düzenlenecek Afganistan barış görüşmeleri konferansına hükümet ile birlikte katılacak. Blinken'in bu konferansın Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması isteğini de dile getirdiği mektuba eklediği plan, Afganistan'da büyük tartışma başlattı.

Afghan Leaders Call for Inclusive Discussion on US Peace Planhttps://t.co/829NYTPxH0 pic.twitter.com/aLfhFp5WyX — TOLOnews (@TOLOnews) March 10, 2021

Afgan siyasilere incelemeleri için dağıtılan 8 sayfalık plana ulaşan Afgan haber ağı Tolo News, Afgan barışı planında şiddetin sona ermesi için yol haritası ve gelecekteki hükümetin yapısının yer aldığını aktardı. Planın ana hatları şöyle:

Barış görüşmeleri sonucunda kurulacak geçiş hükümetinin süresi dolduğunda gelecekteki cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçilecek.

İslam ülkenin resmi dini olacak.

Tüm etnik ve dini grupların ortak vatanı Afganistan'da her vatandaşa güvenlik sağlanacak.

Kadınlarla çocukların haklarını da koruyacak yeni anayasa yapılacak.

Geçiş barış hükümetinin üç ayrı organı olacak.

Yürütmede cumhurbaşkanının liderliğinde kabine bakanları ve bağımsız kurum direktörleri yer alacak.

Yasamayı oluşturacak parlamentoda meclis ve senato olacak. Mecliste Taliban temsilcileri de yer alacak, ancak henüz kesin sayı belirlenmedi.

Yargı, İslami içtihat için bağımsız yüksek şurayı ve yeni anayasayı hazırlayacak komisyonu da kapsayacak.

Yüksek şuranın 15 üyesi olacak, bunun 7'si Taliban temsilcisi olacak, diğer üyeleri hükümet dolduracak, bir üyeyi hükümetin başı atayacak.

Yüksek şura toplumsal, kültürel ve diğer güncel meselelerde İslami rehberlik yapacak.

Anlaşmaya varıldığında geçici Afganistan barış hükümeti kurulacak. Yeni anayasanın kabul edilmesi ve genel seçimlere gidilmesinin ardından barış hükümeti yetkisini kalıcı hükümete devredecek. Bunun için bir takvim belirlenecek.