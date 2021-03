Tasarı kabul edildi: New York'ta esrar kullanımı yasallaşıyor

ABD New York'ta esrar kullanımını yasal hale getiren tasarı kabul edildi. Vali Cuomo tarafından imzalanmasının ardından New York, esrar kullanımını yasallaştıran 15. ABD eyaleti olacak.

New York'ta yetişkinlerin esrar kullanımını yasallaştırmak için düzenlenen yasa tasarısı kabul edildi.

Tasarı imzalanırsa New York, Columbia Bölgesi ile birlikte eğlence amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ülkedeki 15. eyalet olacak.

Tasarıyı imzalamayı dört gözle beklediğini söyleyen Vali Andrew Cuomo “New York, ulusun ilerici başkenti olma konusunda tarihsel bir geçmişe sahip ve bu önemli yasa bir kez daha bu mirası sürdürecek” dedi. Tasarı New York Eyalet Senatosu'nda 40'a karşı 23 oyla kabul edilirken, Meclis oylamasında 100'e karşı 49 oyla kabul edildi.

Her yıl on binlerce New Yorklunun küçük esrar suçlarından tutuklandığını ve çoğunun genç, fakir ve beyaz olmayan insanlar olduğunu hatırlatan esrar yanlısı Ulusal Esrar Yasaları Reformu Örgütü (NORML) de, tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

New York Eyaleti'nin resmi web sitesinde yayınlanan verilerde, yetişkinlere yönelik esrar programından elde edilen vergi tahsilatlarının yılda 350 milyon dolara ulaşacağı ve eyalet genelinde 30 bin ila 60 bin yeni iş imkanı yaratacağı öngörülüyor.