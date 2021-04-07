Beyaz Saray: Müttefiklerimizle Pekin Olimpiyatları'na ortak boykotu görüşmedik, görüşmüyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası örgütlerin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını gerekçe gösterek ABD ve müttefiklerini boykota çağırdığının anımsatılması üzerine Psaki, "Hiçbir müttefikimiz ile ortak bir boykot konusunda konuşmadık, konuşmuyoruz. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Çin'e yönelik endişelerimizi dile getireceğimiz bir zemin bulunması konusunda istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

Psaki, ABD'nin Pekin Olimpiyatları'na katılma planında da bir değişiklik olmadığını vurgularken, "Çin'in eylemleri konusunda tabii ki de birçok müttefikimiz ile konuşuyoruz, buna Uygur Türklerine yönelik soykırım da dahil" diye konuştu.

ABD'nin Çin ile çalışabilecek bazı alanları olduğuna işaret eden Psaki, bunu yaparken ABD'nin Çin'e yönelik 'endişelerini de dile getirmekten geri durmayacağını' kaydetti.

Kuzey Kore'ye 'diplomasiye hazırız' mesajı

Kuzey Kore'nin nükleer testlerini artırması nedeniyle ABD'nin herhangi bir adım atmayacağının sorulması üzerine Psaki, atılacak adımlar konusunda ABD Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının yorum yapması gerektiğini söyledi.

Kore Yarımadası'ndaki önceliklerinin nükleerden arınma olduğunu kaydeden Psaki, "Biz Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamayı sürdürürken, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da iletişim halindeyiz. Bizi nükleerden arındırmaya götürecekse, bir şekilde diplomasiyi de düşünmeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.