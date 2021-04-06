Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Yavaş ile Akşener'e 'Uygur Türkleri' mesajı: Çin, karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Barın katliamı' konulu sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Çin tarafı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek Sincan Uygur Özerk Bölgesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Sincan'ın barın kentinde katliam yapıldığı' yönündeki paylaşımlarını yanıtlayan elçilik, paylaşımlarında şunları söyledi:

"Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"

Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.@meral_aksener @mansuryavas06 — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) April 6, 2021

​Yavaş ile Akşener, Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Barın kentinde yaşanan çatışmalarla ilgili olarak 'katliam' ifadelerine yer vermişlerdi.

Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz.



Barın şehitlerini rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/eXJoUL2teC — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 5, 2021​

#BarınKatliamı’nda Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum…



Esaret altındaki soydaşlarımızı unutmayacak, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız.



Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak! pic.twitter.com/VoA7m1suh8 — Meral Akşener (@meral_aksener) April 5, 2021

​Barın'da 5 Mart 1990 tarihinde yaşanan olaylarda, Türkistan İslam Partisi (TİP) yöneticisi Zeydin Yusup önderliğinde silahlanan yaklaşık 200 kişi, Afganistan'dan gelen silahlı militanlarla birlikte Barın'da 'cihata başladıklarını' ilan etmişlerdi.

Çin güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahale sonucunda ise resmi rakamlara göre 15 kişi hayatını kaybetti ve çatışmalar sona erdi.

Afganistan'da ve Suriye'de faaliyet gösteren Türkistan İslam Partisi (TİP), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'şeriat devleti' kurmak istediğini belirten bir silahlı örgüt.

Türkiye, Türkistan İslam Partisi'ni 'terör örgütü' olarak gördüğünü açıklarken, ABD ise geçen sene Kasım ayında TİP'i terör örgütleri listesinden çıkardığını açıklamıştı.