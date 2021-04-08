Kayıt
10:52 08 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Amanda Gorman

    Vogue dergisinin kapağında ilk kez bir şair var

    © AFP 2021
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1044221573_0:0:2997:1687_1200x675_80_0_0_7fe3b2ae8d5c5b783e96bc707eed17cf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202104081044221299-vogue-dergisinin-kapaginda-ilk-kez-bir-sair-var-/

    ABD merkezli ünlü moda dergisi Vogue gelecek ayki sayısında kapağına ilk kez bir şairi taşıdı. ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninden sonra adından sıkça söz edilen genç siyah şair Gorman, yeni sayısının kapağını süslediği dergiye demecinde, milyon dolarlık anlaşmaları geri çevirdiğini açıkladı.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninde şiir okuması sonrası yıldızı parlayan, ülkenin en önemli spor organizasyonlarından Super Bowl'da sahneye çıkan, Time dergisine kapak olan, Avrupa'da "Siyah bir yazarın eserini neden beyaz çevirmenler çeviriyor?" tartışmalarına konu olan ve ileride ABD başkanlığına da sıcak bakan 23 yaşındaki şair Amanda Gorman bir ilke daha imza attı.

    Harvard Üniversitesi mezunu Gorman, prestijli moda dergisi Vogue'un kapağını süsleyen ilk şair oldu. Mayıs sayısı için kameralar karşısına geçen Gorman, derginin ilk siyah sanat yönetmeni Virgil Abloh'un elinden çıkan bir kıyafet giydi.

    Güzellik nedeniyle değil şairlik vasfıyla dergiye kapak olan son kişi olmayacağını uman Gorman, sosyal medya paylaşımlarında, kendisine destek olan herkese teşekkür edip tarihteki siyah yazarların mirasına vurgu yaptı.

    ​Bununla birlikte Vogue dergisine verdiği demeçte yemin töreninin ardından IMG Models ajansına kaydolmasını takiben milyonlarca dolarlık teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Toplamda yaklaşık 17 milyon dolarlık anlaşmalara hayır dediğini çünkü teklifi getiren firmaların kendisine hitap etmediğini söyleyen Gorman, adını vermediği bir şirketin teklifinden bahsederken "Detayları çok incelemedim çünkü önünüze milyon dolarlık bir şey getirilince neden imzalamanız gerektiğine dair kendinize bahaneler bulursunuz" dedi, kendisine hitap eden işleri kabul etme konusunda dikkatli davrandığının altını çizdi.

    ​Model olarak görülmekten çok memnun olmadığını da dile getiren Gorman, yer aldığı kampanyalarda öne çıkması gerekenin vücudu değil sesi olması gerektiğini söyledi.

    Diğer gençlere örnek olarak gösterilme konusunda da çekinceleri olan Gorman, "Başarılı siyah bir kız olmanın Amanda Gorman olmak ve Harvard Üniversitesi'ne gitmek demek olduğu bir kafes haline gelmek istemiyorum. Nihayetinde çıkıp beni ortaya koyduğum modeli yıkmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    kapak, Yemin töreni, Joe Biden, Amanda Gorman, Vogue, Şair, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos - 177 milyar dolar
    Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı
    Karikatür
    Austin'den Türkiye'ye 'S-400'den vazgeç' çağrısı
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet