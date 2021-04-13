ABD Dışişleri: Moskova Büyükelçimizi çağırma planımız yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Rusya ile gerilen ilişkiler karşısında Moskova Büyükelçisi Sullivan'ı Washington'a çağırma yönünde bir planının olmadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Başkan Joe Biden yönetiminin, Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı çağırma planının olmadığını duyurdu.

Sputnik'e konuşan sözcü, "Hem ABD'nin çıkarlarını ilerletmek hem de ülkelerimiz arasında meydana gelebilecek yanlış hesaplama riskini azaltmak için Rusya hükümeti ile iletişim kanalları oluşturmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ayrıca Biden yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'u istişareler için çağırma kararından haberdar olduğunu belirtti.

Dün CNN'de yer alan haberde, Biden'ın, eski Başkan Donald Trump yönetiminin 2019 yılının aralık ayında atadığı Sullivan'ı görevde tutacağı bilgisi verilmişti.

Haberde, Sullivan'ın Beyaz Saray tarafından Moskova'da bir istikrar unsuru olarak görüldüğü ifade edilmişti.

Ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de, Biden'ın söz konusu görev için mevcut adaylar arasından birini seçme yönündeki kararını henüz vermediğini açıklamıştı.

Biden'ın ABC televizyonuna verdiği röportajın Rusya'yla ilgili bölümü Moskova'nın tepkisini çekmişti. Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin’in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Antonov, ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da geçen hafta Antonov'un büyük ihtimalle yakın zamanda geri dönmeyeceğini açıklamıştı.