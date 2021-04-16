ABD'de yakalanan 3.5 metrelik timsahın midesinden 5 köpek kalıntısı ve mermi kovanı çıktı

Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrine 33 km uzaklıktaki Ravenel bölgesinde 3.5 metre uzunluğunda ve 201 kg ağırlığında bir timsah yakalandı.
Avcı Ned McNeely, yakaladığı timsahi tahnitçilik ve kasap dükkanı Cordrays'a getirdi.
Live 5 WCSC kanalına göre, timsahın midesinden 5 köpek tasması çıktı. Tasmalardan birindeki numaranın 24 yıl önce köpeğini kaybeden birine ait olduğu belirlendi.
Timsahin midesinde ayrıca, kablolu fiş, kaplumbağa kabukları, vaşak pençesi ve mermi kovanı bulundu.
Cordrays dükkanının Facebook sayfasından paylaşılan ölen timsahın fotoğrafına bazı kullanıcılar tepki gösterirken bazıları da 'köpeklerinin artık güvende olacağını' yazdı.
Cordray's paylaştı: 8 Nisan 2021 Perşembe
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