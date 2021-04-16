Eski ABD Başkanı Trump'ın destekçileri Kovid-19 aşısı olan Ivanka'yı 'duyar kasmakla' suçladı

Ivanka Trump, iki gün önce sosyal medya hesaplarından koronavirüs aşısı olduğu anların fotoğrafını paylaşarak "Bugün aşı oldum. Umarım siz de olmuşsunuzdur" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Ivanka Trump, babasının destekçileri tarafından linç edildi.

Today, I got the shot!!! I hope that you do too!

Thank you Nurse Torres!!! 💙 pic.twitter.com/gPL1Mecv1G — Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 14, 2021

'Trump destekçileri yine kandırıldı'​

Bir kullanıcı "Neden? Bu hayal kırıklığı. Aşıya ihtiyacım yok, bağışıklık sistemim var. Umarım sana vurulan placebo'dur" diye yazarken, başka bir kullanıcı ise "Ve Trump destekçileri yine kandırıldı. Trump ailesinin hangi inancın arkasında durduğuna dair hiçbir fikri yok" ifadelerini kullandı.

And, Trump supporters are duped again. The Trump family has no idea what belief they stand behind. — Gail Helen🇺🇸 (@GailHelene6) April 15, 2021

'Bill Gates varsa ben yokum'

Instagram'da ise ​birçok kullanıcı 'kobay faresi olmadıklarına dair mesajlar attı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ivanka Trump (@ivankatrump)'in paylaştığı bir gönderi

call_me_g95 isimli profil, "Hayır, teşekkürler. İşin içinde Bill Gates varsa ben yokum" diye yazdı.

Başka bir profilden yazılan cevapta ise, "Hayır, lütfen bizi manipüle etmeye çalışmayı bırak. Şimdi sol ve Hollywood'un yaptığını senin de yaptığını görmek şaşırtıcı" ifadeleri yer aldı.

rmgvd isimli Instagram kullanıcısı, "Duyar kasmaktan daha fazlasını yapacağına inanıyordum" ifadelerini kullanırken, bir başkası ise "Vay canına, bu son derece hayal kırıklığı yarattı, ama dürüst olmak gerekirse şaşırmadım" dedi.

Yüzde 25 'kesinlikle aşı olmayacağım' diyor

Pandeminin başlangıcından bu yana Trump destekçilerinin çoğunda aşı tereddütleri ve aşı karşıtlığı olduğu biliniyor. Anketlere göre, Trump seçmenlerinin yaklaşık yüzde 25'i kesinlikle aşı olmayacağını belirtirken yüzde 21'i ise aşı olmak için en az bir yıl bekleyeceğini söylüyor.

Görevde olduğu dönemde Kovid-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştirilen ve ölü sayılarının abartıldığını söyleyen eski ABD Başkanı Trump da mart ayında "Aşı olmayı tavsiye ediyorum, dürüstçe söylemek gerekirse çoğu bana oy vermiş ama aşı vurulmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim" açıklaması yapmıştı.

Trump, görevdeyken onayına sunulan 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketi için ise 'utanç verici' yorumunu yapmış ve 'israf' olarak nitelemişti.

Ivanka Trump aynı zamanda babası Donald Trump ABD başkanıyken Beyaz Saray Danışmanlığı görevini yürütüyordu.