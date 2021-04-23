ABD Senatosu, Asya kökenlilere karşı nefret suçlarının önlenmesine yönelik tasarıyı onayladı

ABD'de özellikle Kovid-19 salgını döneminde Asyalı Amerikalılara yönelik nefret suçlarının gündeme gelmesinin ardından hazırlanan yasa tasarısı bugün Senato'da oylandı.

100 sandalyeli Senato'da 94 Senatörün 'evet' oyu ile onaylanan yasa tasarısına, tek 'hayır' oyunu Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley kullandı.

A hate crimes bill to combat violence against Asian Americans in the wake of the COVID-19 pandemic passed the U.S. Senate overwhelmingly, a rare bipartisan vote in the evenly divided chamber https://t.co/mYAzD0zmha pic.twitter.com/TZTTCTL8du — Reuters (@Reuters) April 23, 2021

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise tasarının geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Asyalı Amerikalıların endişelerini anladıklarını vurgulayarak, "Bu tasarıyı geçirerek, çok net bir mesaj gönderiyoruz: Nefret suçlarını asla hoş görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi'nin ardından da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.