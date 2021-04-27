Batı Virginia'da Kovid-19 aşısı olan gençlere 100 dolarlık teşvik

ABD eyaletleri arasında en çok Kovid-19 aşısı yapılan bölgeler arasında bulunan Batı Virginia'da son haftalarda aşılanma oranlarının düşmesi nedeniyle gençleri aşıya teşvik için harekete geçildi.

Bu kapsamda, 16-35 yaş arasında aşı olan kişilere 100 dolarlık tasarruf bonosu verileceği açıklandı. Teşvik, bu yaş grubu içinde aşılananların daha sonraki bir tarihte 100 dolar artı faiz alabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, daha önce aşılanmış olan 16 ila 35 yaş arası kişiler de bu teşvikten faydalanabilecek.

Eyalet Valisi Jim Justice gençlerin aşı konusunda tedirgin olduklarını belirterek, "Bugün çocuklarımız aşı olmalarının ne kadar önemli olduğunun farkında değiller" dedi.

Vali Justice, 1.5 milyon vatandaşın yaklaşık yüzde52'sinin en az bir doz aşı olduğunu, ancak nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının aşı konusunda tereddütlü olabileceğini söyledi ve "Onları ve bizi gerçekten motive edecek bir yol bulmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Ödemeler, ABD'de geçtiğimiz ay yasalaşan ve CARES olarak bilinen 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketi ile finanse edilecek.

ABD'de 19 Nisan'da Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletilmişti. Ancak bazı araştırmalar gençlerin aşı olma konusunda kararsız olduklarını gösteriyor. Kaiser Family Foundation'ın geçen ay yaptığı araştırmaya göre, 18-29 yaş arasındaki yetişkinlerin yüzde 25'i aşı olmadan önce sonuçlarını görmek istediklerini söyledi.