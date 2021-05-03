ABD Dışişleri Bakanı ile Çekya Başbakanı, Rusya’nın ‘ölümcül’ eylemlerini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Çekya Başbakanı Babiş ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın eylemlerinin ele alındığı ve ABD'nin Çek tarafıyla dayanışma içinde olduğunun ifade edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Antony Blinken’in Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın eylemlerinin ele alındığı ve ABD'nin Çek tarafıyla dayanışma içinde olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile görüştü. Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin Rusya'nın Çek topraklarındaki yıkıcı ve ölümcül eylemlerine verdiği cesur tepki bağlamında Çekya ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Blinken ve Çekya Başbakanı Babiş, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt olarak birliklerini ve kararlılıklarını sürdürme ihtiyacı konusunda anlaştı” ifadelerine yer verildi.

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman 25 Nisan’da ulusa sesleniş konuşmasında ilk kez 2014’te Vrbetica’daki mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili konuşmuştu.

Patlamanın nedenleri konusunda iki seçenek üzerinde durulduğunu, bunlardan birinin mühimmatların dikkatsiz bir şekilde kullanılması ve diğerinin Rus istihbaratının müdahalesi olduğunu kaydeden Zeman, ancak geride kalan süre zarfında gizli raporlar da dahil karşı istihbarat raporlarında Rus ajanların patlama anında Vrbetice'de bulunduğuna dair kanıt sunulmadığını vurgulamıştı.

Zeman, patlamayla ilgili çıkarımlarda bulunmak için bu konuda yürütülen soruşturmanın tamamlanması gerektiğinin altını çizmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı. Ardından, Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya’yı terk etmesi gerektiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatı sınır dışı etmişti.