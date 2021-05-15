ABD Kongre üyesi Tlaib: İsrail, savaş suçlarının görülmesini engellemek istiyor

ABD'li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib, Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze'deki ofislerinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi ve Başbakan Benyamin Netanyahu'yu "ırkçılıkla" suçladı.

Israel targeting media sources is so the world can't see Israel's war crimes led by the apartheid-in-chief Netanyahu.



It's so the world can't see the killing of babies, children and their parents.



It's so the world can't see Palestinians being massacred. https://t.co/AvDp3IuxUA — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) May 15, 2021

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Filistin asıllı Demokrat vekil Tlaib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak dünyanın, İsrail'in ırkçı yöneticisi Netanyahu'nun liderliğindeki savaş suçlarını görmesini engellemek istiyor" ifadesini kullandı.

Tlaib, "Öyle ki dünya bebeklerin, çocukların ve ebeveynlerinin öldürülmesini görmesin. Öyle ki dünya Filistinlilerin katledildiğini görmesin" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.