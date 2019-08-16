ABD'li vekil Tlaib, İsrail'in 'baskıcı koşulları' nedeniyle ziyaretten vazgeçti

İsrail tarafından ülkeye ve Filistin'e giriş yasağı getirilen ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekili Rashida Tlaib, İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'daki ailesini ziyarete gitmekten vazgeçtiğini açıkladı.Filistin kökenli Tlaib, İsrail hükümetinin ülkeye giriş yasağı getirmesi, daha sonra ise "aile ziyaretinde bulunabileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuya dair Twitter'dan paylaşımda bulunan Tlaib, İsrail hükümetinin kendisini tehdit yoluyla susturmaya çalıştığını ve suçlu muamelesi yapmak için fırsat kolladığını belirterek, Batı Şeria'daki büyükannesini görmeye gitmekten vazgeçtiğini ifade etti.

When I won, it gave the Palestinian people hope that someone will finally speak the truth about the inhumane conditions. I can't allow the State of Israel to take away that light by humiliating me & use my love for my sity to bow down to their oppressive & racist policies. https://t.co/OYIwExV0ga — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 16, 2019

Tlaib, "Susturulmam ve suçlu muamelesi görmem büyükannemin görmek isteyeceği bir şey değil. Bu durum, benim bir parçamı yok eder. Bu baskıcı koşullar altında büyükannemi ziyaret etmenin ırkçılık, baskı ve adaletsizlik gibi inandığım her şeye aykırı olduğuna karar verdim" dedi.

İsrail hükümetinin izniyle ailesinin yaşadığı topraklara gitmeyi "utanç verici ve aşağılayıcı" olarak nitelendiren Tlaib, Benjamin Netanyahu hükümetinin kendisinin gerçekleri konuşmasından korktuğunu vurguladı.

Tlaib, "Filistin halkı, seçimleri kazandığımda, sonunda birinin insanlık dışı şartlara dair gerçekleri konuşacağından dolayı umutlanmıştı. Beni aşağılayan ve büyükanneme olan sevgim sebebiyle baskıcı ve ırkçı politikalarına boyun eğmemi isteyen İsrail devletinin bu umudu yok etmesine izin veremem. Olay, sadece bana ve Vekil Ilhan Omar'a giriş yasağı getirilmesi değil, aynı zamanda İsrail'deki derin ırkçılığın bizleri barıştan uzaklaştırmasıdır" ifadelerini kullandı.