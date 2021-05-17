Gazze savaşı devam ederken İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına Biden'den onay

Jerusalem Post gazetesine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın onay verdiği 735 milyon dolarlık anlaşma sayesinde, İsrail, ABD'den yüksek isabetli hassas güdümlü füzeler ve yüksek isabet özelliği veren mühimmat alacak.

Washington Post gazetesi, Biden yönetiminin İsrail'e hassas güdümlü silahların satışını onaylamasının, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde etkili olan ilerlemeci kanadında büyük tepki çektiğini yazdı.

Habere göre Demokrat Partili solcu vekiller, bu satışı kendi lehine çevirecek İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Washington'ın koşulsuz desteğini sorguladı.

Scoop: the Biden admin has approved the sale of $735 million in precision-guided weapons to Israel, raising red flags for some House Dems more open to questioning DC’s support of Netanyahu, suggesting the sale be used as leverage. W/ @karoun: https://t.co/8L9xUy7Vby — Jacqueline Alemany (@JaxAlemany) May 17, 2021

Silah satışının büyük kısmını, 'aptal' bombaları hassas güdümlü füzelere dönüştüren ve Boeing tarafından üretilen müşterek doğrudan taarruz mühimmatı (JDAMS) oluşturuyor.

İsrail, hem Gazze hava saldırılarında sivilleri vurmaktan kaçınmak için hassas güdümlü mühimmat kullandığını savunuyor hem de Hamas'ı askeri altyapısını yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine kurarak sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla ve sivil can kayıplarına neden olmakla suçluyor.