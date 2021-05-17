ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusuna üst düzey ziyaret

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan üst düzey bir ABD heyeti, Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret etti. Ziyaretin Joe Biden'ın başkanlık görevine geldiği günden bu yana Beyaz Saray'dan yapılan ilk kapsamlı ziyaret olduğu ve YPG ile görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki heyet, YPG ile görüşmek üzere Suriye'nin kuzeydoğu bölgesini ziyaret etti.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği belirtildi.

YPG ile yapılan görüşmeye dair açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Müsteşar Vekili, ABD'nin IŞİD ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve IŞİD'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi."

Açıklamada, Hood'un, Suriye'de siyasi bir çözüm çalışmalarına da bağlı olduğunu ifade ettiği, ABD'nin Suriye'ye insani yardıma devam edeceğini söylediği bildildi.