ABD: Kuzey Akım-2 yapımının bitmesine izin vermeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Porter, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçmesine izin vermemek için mevcut tüm diplomatik araçları kullanma kararlılığını sürdürdüklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, bugün düzenlediği basın toplantısında, Washington'un Kuzey Akım-2 yapımında yer alan şirketlere karşı yaptırımlardan vazgeçeceği yönünde basında çıkan haberleri değerlendirdi.

Porter, "ABD yönetimi, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının tamamlanmayacağını garanti etmek için tüm mevcut araçları kullanma taahhüdüne bağlı" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "İki partili bir temelde, Rusya'nın bu kötü niyetli etki projesine şiddetle karşı çıktığımızı vurgulamaya devam edeceğiz. Amacımız, Avrupa’nın enerji güvenliğini garanti etmek ve Rusya’nın tüm düşmanca eylemlerine karşı koymak" iddiasında bulundu.