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    Kuzey Akım 2

    ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımlarda muafiyet

    © Sputnik / Nord Stream 2
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım 2 (Nord Stream) boru hattı projesini inşa eden Alman "Nord Stream 2 AG" şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in, projeye yönelik uygulanan yaptırımlardan muaf tuttulduğunu açıkladı.

    ABD'de Joe Biden yönetimi, ilişkileri geliştirmek gerekçesiyle, Rus gazını Avrupa'ya iletecek Kuzey Akım projesine uyguladığı yaptırımlardan Almanya ayağını muaf tutuyor.

    Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, 'Avrupa Enerji Güvenliğini Koruma Yasası' kapsamında Kongre'ye sundukları raporda projeye müdahil oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alınabilecek 4 gemi, 5 şirket ve bir kişinin tespit edildiğini kaydetti.

    Bu 4 geminin yanı sıra Rusya Federal Devlet Bütçe Kurumu Deniz Kurtarma Servisine bağlı olup projede rol alan 9 geminin de yaptırım listesine alınacağını belirten Blinken, "Ayrıca, Nord Stream 2 AG şirketi ile CEO'su Matthias Warnig'i yaptırımlardan muaf tutmanın ABD'nin menfaatine olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

    Kuzey Akım 2
    © AP Photo / Jens Buettner
    Biden yönetiminin Almanya'yı Kuzey Akım 2 yaptırımlarından muaf tutacağı iddia edildi
    Blinken, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin, Rus Deniz Kurtarma Hizmetleri kurumunun kurtarma, çevre ve boru hattı projesi ile ilgili olmayan faaliyetlerinin devam etmesine izin vereceğini bildirdi.

    Bugün atılan adımların hem Avrupa enerji güvenliğine katkı sağlayacağına hem de Biden'ın Avrupalı ortaklarla ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olacağına işaret eden Blinken, "Avrupa enerji güvenliğini, Ukrayna'yı, NATO'nun doğu kanadını ve Avrupa Birliği ülkelerini zayıflatacak olan bu projenin tamamlanmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kuzey Akım 2 boru hattı projesi

    Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

    ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

    1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.

    Etiketler:
    Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri, açıklama, Yaptırım, Almanya, ABD, Kuzey Akım
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