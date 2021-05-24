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    Belarus

    ABD ve Avrupa’dan Belarus üzerinden uçuşları yasaklama çağrısı

    © REUTERS / ANDRIUS SYTAS
    ABD
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    ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Çekya, Letonya, Almanya, Litvanya, İrlanda, Polonya ve İngiltere’den mevkidaşlarıyla Ryanair’e ait uçağın Minsk’te acil iniş yapmasıyla ilgili bir açıklama yaptı ve Belarus üzerinden tüm uçuşların yasaklanması çağrısında bulundu.

    Atina-Vilnius seferi yapan Avrupalı havayolu şirketi Ryanair’e ait uçağın Belarus’un başkenti Minsk’te bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yapması ve Belarus’ta aşırıcılık yanlısı olarak kabul edilen Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç’in gözaltına alınmasının ardından ABD ve Avrupa’dan ortak açıklama geldi.

    Menendez’in basın dairesinden yapılan açıklamada, “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nü (ICAO) derhal ülkeler arasındaki özgür geçiş hakkına karşı açık bir ihlal ve havacılık için bir tehdit olan bu olayı derhal soruşturmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

    Vekiller Belarus’un ICAO’ya üyeliğine son verilmesi ve soruşturma gerçekleşinceye kadar Belarus üzerinden tüm uçuşların durdurulması çağrısında bulundu.

    Açıklamada ayrıca NATO ve AB ülkelerine Minsk’e karşı yaptırım uygulamaları ve Belarus yönetimininAvrupa’daki demokrasiye yönelik ilerideki saldırılar için’ Interpol ve diğer uluslararası kuruluşları kullanma imkanlarının askıya alınması tavsiyesi yer aldı.

    Bununla birlikte açıklamada Protaseviç ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında da bulunuldu.

    Borrell: Belarus yönetiminin muhalif sesleri susturmaya yönelik bir başka girişimi

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da olayla ilgili soruşturma çağrısı yaparak, “Bu Belarus yönetiminin muhalif tüm sesleri susturmak için gerçekleştirdiği bir başka girişim” ifadelerini kullandı.

    Protaseviç’in serbest bırakılması gerektiğini belirten Borrell, Minsk’in uçaktaki yolcu ve mürettebatın güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

    Borrell, “Bu durum bir sonradaki Avrupa Konseyi toplantısında ele alınacak. AB, yaşananların sonuçlarını değerlendirecek, bununla birlikte sorumlular hakkında tedbirler alacak” açıklamasını yaptı.

    Belarus: Uluslararası kurallar çerçevesinde hareket edildi

    Belarus Dışişleri Bakanı Anatoliy Glaz ise uçağın acil iniş yapması olayında yetkililerin uluslararası kurallar çerçevesinde hareket ettiğini vurgulandı.

    Bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre Glaz konuyla ilgili şeffaflık garantisi verebileceklerini, gerekli olması halinde uzmanları kabul edip tüm belgeleri gösterebileceklerini belirtti.

    Gelen açıklamaları aceleci ve düşmanca olarak nitelendiren Glaz, konunun siyasallaştırıldığını, mesnetsiz suçlamaların yöneltildiğini vurguladı. Glaz, durumun sakin bir şekilde değerlendirilmesi ve uzman görüşlerinin beklenmesi çağrısı yaptı.

    Ryanair Genel Müdürü: Uçakta KGB çalışanları vardı

    Ryanair Genel Müdürü Michael O’Leary da uçağın acil iniş yapmasınıBelarus yönetiminin sponsoru olduğu bir korsanlık olayı’ olarak nitelendirdi.

    İrlandalı Newstalk radyosuna yaptığı açıklamada olayın yolcular ve mürettebat için çok korkutucu olduğunu belirten O’Leary, “Belarus yönetimi gazeteci ve beraberindeki kişiyi uçaktan çıkarmayı planlamış gibi görünüyor. Havalimanına birkaç KGB ajanının da indiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

    O’Leary, uçakların Belarus yerine Polonya üzerinden geçirilebileceğini ekledi.

    Belarus soruşturma için komisyon kurdu

    Belarus Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlık bünyesinde olayın araştırılması için bir komisyon kurulduğu belirtildi.

    Açıklamada, “Uçağın acil iniş yapmasıyla ilgili detaylar yakında açıklanacak” ifadeleri kullanıldı.

    Zaharova: Batı’nın Belarus’ta olanları şoke edici olarak nitelendirmesi şoke edici

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook’tan yaptığı açıklamada Batı’nın Belarus’ta olanları şoke edici olarak nitelendirmesinin şoke edici olduğunu ifade etti.

    Zaharova, “ABD’nin talebiyle Bolivya devlet başkanının uçağının Avusturya’ya, Maydan karşıtı aktivistin bulunduğu Belarus uçağının kalkıştan 11 dakika sonra Ukrayna’ya zorunlu inişi dahil olmak üzere, ya bu tür tüm olaylar karşısında şoke olmaları gerek ya da başkalarının benzer davranışları karşısında şoke olmamaları” ifadelerini kullandı.

    Uçağın üçüncü ülkede indirilmesi ilk değil

    Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil.

    3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

    ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD’li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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    Etiketler:
    Polonya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Çekya, Bob Menendez, Rusya, Avrupa, ABD
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    Oral, şöyle devam etti: “Yıkılan bütün binaların demirleri alınıyor, betonları buraya dökülüyor. Taş dökseler iyi ama bütün çamuru döküyorlar buraya. Limanın içi berbat. Lağım suları buraya akıyor. Soruyoruz kaçak bağlamışlar diyorlar. Poyraz estiğinde lağım suları limana giriyor. Anormal bir pis koku oluyor burada.”
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