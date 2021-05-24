Ateşkes sonrası ABD Dışişleri Bakanı İsrail-Filistin-Mısır-Ürdün yolcusu

Kudüs geriliminin tetiklediği Hamas'ın Batı Kudüs'e roket atmasına İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarıyla yanıt vermesiyle başlayan 11 günlük savaşın 21 Mayıs'ta ateşkese bağlanması sonrası, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Ortadoğu turu açıklaması geldi.

At the request of President Biden, I am traveling to Jerusalem, Ramallah, Cairo, and Amman to meet with the parties to support their efforts to solidify a ceasefire. The United States has engaged in intensive diplomacy to bring an end to the hostilities and reduce tensions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 24, 2021

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Kudüs, Ramallah, Kahire ve Amman's giderek ateşkesi pekiştirme çabalarını desteklemek için taraflarla görüşeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı, "ABD, çatışmaların bitmesi ve gerilimin düşmesi için yoğun diplomasi yürütmüştür" hatırlatmasını yaptı.

Biden yönetiminin bu ay patlak veren krizle ilgili en üst düzey yüz yüze görüşmelerine sahne olacak Blinken'ın Ortadoğu turunda İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlaması yönünde nabız yoklaması da yapılacak.