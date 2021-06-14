ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya 'ABD ile ilişkileri bozma' suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya ile ilişkilerin 'Moskova'nın eylemleri yüzünden' en düşük seviyede olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, MSNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan, Rusya'nın sürekli olarak gerçekleştirdiği pervasız ve saldırgan eylemlerin, ilişkilerimizin bozulmasının temel nedeni olduğu kesinlikle açık" ifadelerini kullandı.

Rusya-ABD ilişkilerinin en düşük seviyede olduğu görüşüne katıldığını dile getiren Blinken, "Putin ile aynı fikirde olduğum tek şey bu olabilir, doğru tespit" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden için Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmenin amacının, Washington'un daha istikrarlı ve öngörülebilen ilişkiler istediğini söylemek olduğunu belirten Blinken, ABD’nin böyle ilişkilere hazır olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Biz böyle ilişkileri tercih ederiz. Böyle ilişkiler iki ülke ve tüm dünyanın çıkarına olur. Ama eğer Rusya ülkemiz ve müttefiklerimize yönelik pervasız ve saldırgan eylemlere devam ederse yanıtımız kararlı olacak."

Biden-Putin görüşmesinin 'boşluk içinde geçmediğini2 dile getiren Blinken, ABD liderinin G7 ve NATO Zirvelerine katıldığını anımsatarak, "Bu demokratik ittifaklar bizim için inanılmaz güç kaynağı, eşsiz varlık ve Rusya ile Çin bundan hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı.