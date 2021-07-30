Afganistan'dan tahliye edilecek çevirmenlerle aile üyelerinin ilk grubu, ABD'ye ulaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ayın sonuna dek Afganistan'dan tüm askerleri çekme kararına koşut ABD ile işbirliği yapmış Afganların Taliban'ın insafına kalmamaları için ülkeden tahliye edilmesi operasyonu başladı. AP haber ajansı, Afganistan'dan tahliye kapsamına alınan çevirmenlerle aile üyelerinin ilk grubunun ABD'ye ulaştığını duyurdu.

Gelenlerin 57'si çocuk 15'i bebek

ABD federal hükümeti belgelerine dayanan habere göre, 57'si çocuk 15'i bebek 221 Afganı taşıyan uçak, Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na indi.

AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, Özel Göçmen Vizesi (SIV) süreci tamamlanana dek Afganların başkent Washington DC yakınındaki Fort Lee Askeri Üssü'nde kalmasının beklendiğini söyledi.

50 bin Afgan'ın tahliyesi bekleniyor

Daha önce Reuters'e konuşan Cumhuriyetçi bir senatör, ABD'nin çekilmeyi tamamlamadan önce kendilerine çevirmenlik yapanlar, onların aile üyeleri ve diğer işbirliği yapanları kapsayan 50 bin Afgan'ı ülkeden tahliye edeceğini söylemişti. Biden da "Bize yardım edenler geride bırakılmayacak... Onlar da bize yardım etmek için hayatlarını riske atan herkes gibi burada hoş karşılanacak" demişti.

20 binden fazla SIV başvurusu

ABD ile çalışan en az 18 bin Afgan'ın tahliye talep ettiği, bunların ailelerini de yanlarında götürmek mecburiyetinde olduğu, medyaya yansımıştı. SIV programı, Afganistan'daki savaş sırasında ABD hükümeti veya ABD öncülüğündeki askeri güçlerle işbirliği yapanlara sunuluyor. Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, SIV başvurusu yapanların toplam sayısının 20 binden fazla olduğunu söylemişti. Ancak tahliyelerle ilgili kesin sayı vermekten kaçınan Beyaz Saray Sözücü Jen Psaki, "Bu adımı atmamızın nedeni, onların cesur bireyler olmaları. Onların uzun yıllardır oynadığı rolü tanıdığımızdan, o role değer verdiğimizden herkesin emin olmasını istiyoruz" dedi.

Fakat Afganistan'dan çıkarılanların hepsi ABD'ye götürülmeyecek, önemli bir kısmı da Washington'ın anlaşacağı Ortadoğu'daki müttefik ülkelere yerleştirilecek.