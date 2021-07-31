ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Moskova ile öngörülebilir ilişkiler amaçlıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ülkesinin Rusya'daki diplomatik misyonlara kısıtlamaların uygulanmasına rağmen Moskova ile öngörülebilir ve istikrarlı ilişkiler geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Rus hükümetinin, bizi hizmet ve işlemlerimizi kısmaya zorlayan eylemlerinden dolayı üzgün olsak da ABD, Rusya ile öngörülebilen ve istikrarlı ilişkiler aramaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Blinken, Rus vatandaşlarının istihdamına uygulanan kısıtlamalar yüzünden Moskova, Vladivostok ve Yekaterinburg'daki diplomatik misyonların 182 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Öte yandan ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya ve üçüncü ülkelerin vatandaşlarının istihdamına getirilen yasak nedeniyle büyükelçiliğin 1 Ağustos'tan itibaren konsolosluk hizmetlerini eksiksiz veremeyeceklerini dile getirdi.