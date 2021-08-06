ABD’den Hong Kong'a vize hamlesi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın 'Hong Kong’da hak ve özgürlüklerin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) tarafından önemli ölçüde erozyona uğratıldığı iddiasıyla söz konusu kişilere ABD’de geçici barınma olanağı sağlanacağı' kaydedildi.

Cumhuriyet'in haberine göre ayrıca, Biden yönetiminin Tayvan’a 750 milyon dolar olan ilk silah satışını onayladığı da savunuldu.