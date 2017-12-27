Erdoğan: Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın terörist olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?" dedi.