Erdoğan: Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir

Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Tunus'un kara gün dostu olan Türkiye'nin daima yanınızda olduğunu ifade etmek istiyorum. Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir.© AA/ Binnur Ege Gürün
- Türkiye ve Tunus şunu söylemektedir; Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.
- BMGK'nın reforme edilmesi lazım. Orada niye Tunus olmasın, niye biz olmayalım?
- (Terörle mücadelede Tunus'la işbirliği) DEAŞ'a yönelik mücadelede olsun, diğerlerinde olsun güvenlik güçlerimiz bu noktada ciddi manada istihbarat ayağıyla bilgi paylaşımını yapmalı. Bu bilgi paylaşımı sayesinde biz bugüne kadar binlerce teröristi ya ülkelerine gönderdik veyahut cezaevlerine attık.
'ARTIK FİLİSTİN İÇİN ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ'
- Dünya 5'ten büyüktür. Biz boşuna bunu söylemiyoruz. Bir ülke BMGK'yı kitleyebiliyor. O beş ülke arasında Müslüman ülke var mı? Yok. Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM Genel Kurulu'ydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.© AA/ Emrah Yorulmaz
'TUNUS'TAN ZEYTİNYAĞI İTHALATI OLABİLİR'
'FİİLİ İŞGAL VAR, TABELALARIMIZI ASAMIYORUZ'
'ESED'LE YÜRÜMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL'
- Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.© AFP 2017/ ADEM ALTAN
- Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Bütün sebebi Suriye'de huzur yok ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez.
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