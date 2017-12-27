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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir

    © AA/ Binnur Ege Gürün
    Afrika
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    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın terörist olduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?" dedi.

    Tunus'ta mevkidaşı El Baci Kaid es Sibsi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile birlikte Çad-Türkiye İş Forumuna katıldı
      © AA/ Binnur Ege Gürün
      Erdoğan: Afrika'ya bakışımız asla sömürgeciler gibi olmadı, olmayacak
      Tunus'un kara gün dostu olan Türkiye'nin daima yanınızda olduğunu ifade etmek istiyorum. Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir.
    • Türkiye ve Tunus şunu söylemektedir; Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.
    • BMGK'nın reforme edilmesi lazım. Orada niye Tunus olmasın, niye biz olmayalım?
    • (Terörle mücadelede Tunus'la işbirliği) DEAŞ'a yönelik mücadelede olsun, diğerlerinde olsun güvenlik güçlerimiz bu noktada ciddi manada istihbarat ayağıyla bilgi paylaşımını yapmalı. Bu bilgi paylaşımı sayesinde biz bugüne kadar binlerce teröristi ya ülkelerine gönderdik veyahut cezaevlerine attık.

    'ARTIK FİLİSTİN İÇİN ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ'

    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Emrah Yorulmaz
      Erdoğan'dan Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıma çağrısı
      Dünya 5'ten büyüktür. Biz boşuna bunu söylemiyoruz. Bir ülke BMGK'yı kitleyebiliyor. O beş ülke arasında Müslüman ülke var mı? Yok. Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM Genel Kurulu'ydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.

    'TUNUS'TAN ZEYTİNYAĞI İTHALATI OLABİLİR'

    • Eşref Fakıbaba
      © AA/
      Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt
      Aramızda bugün şöyle bir şey oluşturduk. Ekonomi Bakanlarımız, Milli Savunma Bakanlarımız bir dar kapsamlı çalışma yapacaklar. Nerede bazı sıkıntılar var bunları aşalım istiyoruz. Ne gibi ithalatlar yapabiliriz ki buradaki cari açığı düşürelim. Zeytinyağı ithalatı olabilir, bu konuda çalışmalar yapılacak. Turizm ile ilgili çalışmalar var.

    'FİİLİ İŞGAL VAR, TABELALARIMIZI ASAMIYORUZ'

    • İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely
      © AFP 2017/ MENAHEM KAHANA
      İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı: Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyabilecek en az 10 ülke ile temastayız
      (Büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması konusunda İsrail'in en az 10 ülkeyle daha irtibatta olduğu haberlerinin hatırlatılması üzerine) Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak irademizdir. Burada fiili bir işgal var. Bu nedenle tabelalarımızı asamıyoruz. Türkiye olarak Filistin'de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz bir başkonsolos var. Doğu Kudüs bizim için bir başkenttir. Bunu ilan etmiş vaziyetteyiz. İşgal altındaki Kudüs'te bunu uygulamaya sokabilmek mümkün mü değil mi?

    'ESED'LE YÜRÜMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL'

    • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
      © AFP 2017/ ADEM ALTAN
      Çavuşoğlu: Erdoğan, Esad'la buluşmayı planlamıyor
      Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.
    • Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Bütün sebebi Suriye'de huzur yok ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez.
    Etiketler:
    BMGK, DEAŞ, El Baci Kaid es Sibsi, Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Tunus, Suriye, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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